Скласти усно про 1 из стародавних цивилизаций цивілізацію

Цивілізація майя в південній амереці була дуже розвинена вони будували піраміди та приносили в жертви любого з воєнів на вершині піраміди йому відпинали голову й витягували серце доки воно ше билося також мая створили календар який закінчилася у 2012 році через те що він був недописаний сама цивілізація зникла безслідно і цих пір нема пояснення куди вони поділися