Скласти вибірковий переказ тексту з словами і всловами: 3аповідники, заказники,б??регти,Червона книга,благополуччя,національний ,майбутнє

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Скласти вибірковий переказ тексту з словами і всловами: 3аповідники, заказники,б??регти,Червона книга,благополуччя,національний ,майбутнє
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Потрібно берегти рослини з Червоної книги
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