Скласти власну гумореску

ГуморескиЯк слід поводитись на пляжіДля 99% працюючого населення відпустка — це не просто період, на протязі якого можна вставати коли заманеться, з чистою совістю гоцати в неділю на танцполі одного з міських (чи сільських — це не суттєво) клубів, зустрічатися з друзями, та зробити нарешті те, до чого давно не доходили руки. Насамперед відпустка — це можливість поїхати на море (звичайно ж, йдеться про тих, хто від того моря живе далеко)Кому до моря рукою подати — хоче в гори, або до пірамід, або до святих місць чи ще кудись. А от усі інші — неодмінно на море. Варіантів, куди з’їздити, багацько — тож кожен обирає, що йому до душі та по кишені, а також де він ще не бував (читайте — не позорився). Дехто звертається до різноманітних тур-операторів, дехто шукає підходящі місця в неті, набираючи те, що цікавить, у якомусь із відомих пошуковиків і переглядають фото, ознайомлюються з цінами, підбирають номери. Дехто їде на відпочинок, керуючись порадами друзів, родичів, знайомих. Дехто взагалі їде спонтанно — так, мовляв, цікавіше. Як відпочиває простий люд? Перші пару днів моря не бачать. Взагалі мало що бачать.Потім вирішують, що море відвідувати таки необхідно. А те, що перші пару днів їх на море не пускало — можна ж узяти з собою на пляж!