Скобка 4 пятых плюс 1одна шестая скобка закрывается умножить скобка открывается 23,2 третих минус 15 пять девятых скобка закрывается умножить на 45 58 минус одну вторую решение ответы
Математика
Скобка 4 пятых плюс 1одна шестая скобка закрывается умножить скобка открывается 23,2 третих минус 15 пять девятых скобка закрывается умножить на 45 58 минус одну вторую решение ответы
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