Скобка Икс плюс 420 скобка закрывается разделить на 8 равно 56
Математика
Скобка Икс плюс 420 скобка закрывается разделить на 8 равно 56
Ответ(ы):
Гость:
(х+420):8=56 х+420=56*8 х+420=448 х=448-420 х=28 ПРОВЕРКА (28+420):8=56 56=56
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