Скобках Запиши проверочные слова написание слов с непроверяемыми гласными уточни по словарику в учебнике Весенний ветер пролетал и листья перелистывал А я по улице шагал и вме сте с ним насвистывал
Разное
Скобках Запиши проверочные слова написание слов с непроверяемыми гласными уточни по словарику в учебнике Весенний ветер пролетал и листья перелистывал А я по улице шагал и вме сте с ним насвистывал
Ответ(ы):
Гость:
ВЕсенний - вЁсны. ветер - всё произноситься. прОлетал - проверочного слова нет; приставки прА не существует - поэтому прО. листья - всё произноситься. пЕрЕлистывал - приставка пере. шАгал - шАг. нАсвистывал - приставка нА.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Разное
X^2/25-y^2/144=1 1. Найти полуоси 2.Определить координаты фокусов 3.Вычислить эксцентриситет 4.Написать уравнение асимптот 5.Написать уравнение дир...
Разное
Найдите углы, образованные в результате пересечения двух прямых, если: 1) сумма двух из них равна 106°2) сумма трёх из них равна 305°Помоги срочно ...
Разное
Разное
Какие предметы могут рубить или резать древесину кто больше перечеслит тому спасибо+лучший ответ начинаем
Разное
Разное
ДАЮ 20 баллов!!!!!!!! СРОЧНО!!!!!!!!!!!!! ПОМОГИТЕ!!!!!!! В ящике лежат цветные карандаши: 10 красных, 8 синих, 8 зеленых и 4 желтых. В темноте бер...