Скобках Запиши проверочные слова написание слов с непроверяемыми гласными уточни по словарику в учебнике Весенний ветер пролетал и листья перелистывал А я по улице шагал и вме сте с ним насвистывал

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Скобках Запиши проверочные слова написание слов с непроверяемыми гласными уточни по словарику в учебнике Весенний ветер пролетал и листья перелистывал А я по улице шагал и вме сте с ним насвистывал

Автор: Гость