Скобках Запиши проверочные слова написание слов с непроверяемыми гласными уточни по словарику в учебнике Весенний ветер пролетал и листья перелистывал А я по улице шагал и вме сте с ним насвистывал

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Скобках Запиши проверочные слова написание слов с непроверяемыми гласными уточни по словарику в учебнике Весенний ветер пролетал и листья перелистывал А я по улице шагал и вме сте с ним насвистывал
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
ВЕсенний - вЁсны. ветер - всё произноситься. прОлетал - проверочного слова нет; приставки прА не существует - поэтому прО. листья - всё произноситься. пЕрЕлистывал - приставка пере. шАгал - шАг. нАсвистывал - приставка нА.
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