Сколько досок длиной 4 м, шириной 20 см и толщиной 30 мм выйдет из бруса длин??й 80 дм, имеющего в сечении прямоугольник размером 30 см × 40 см?
Алгебра
Сколько досок длиной 4 м, шириной 20 см и толщиной 30 мм выйдет из бруса длин??й 80 дм, имеющего в сечении прямоугольник размером 30 см × 40 см?
Ответ(ы):
Гость:
Очень много ну конечно не много но много
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