Сколько битов информации несёт сообщение о том,что из колоды в 32 карты достали lt;даму пикуgt;? (подробно напишите)

Информатика
Сколько битов информации несёт сообщение о том,что из колоды в 32 карты достали lt;даму пикуgt;? (подробно напишите)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Н (мощность алфавита) =32=2^и и=5 5 бит
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