Сколько битов информации несёт сообщение о том,что из колоды в 32 карты достали lt;даму пикуgt;? (подробно напишите)

Информатика

Сколько битов информации несёт сообщение о том,что из колоды в 32 карты достали lt;даму пикуgt;? (подробно напишите)

Автор: Гость