Сколько было,если: а)После увелечения на 30% стало 520р б) После Уменьшения на 10% стало 450р в) после увелечения на 60% стало8а.г) После уменьшения на 70% стало 3b р.? Срочно дам 20Баллов СРОЧНОООО!!!

Математика

Сколько было,если: а)После увелечения на 30% стало 520р б) После Уменьшения на 10% стало 450р в) после увелечения на 60% стало8а.г) После уменьшения на 70% стало 3b р.? Срочно дам 20Баллов СРОЧНОООО!!!

Автор: Гость