Сколько было,если: а)После увелечения на 30% стало 520р б) После Уменьшения на 10% стало 450р в) после увелечения на 60% стало8а.г) После уменьшения на 70% стало 3b р.? Срочно дам 20Баллов СРОЧНОООО!!!

Математика
Сколько было,если: а)После увелечения на 30% стало 520р б) После Уменьшения на 10% стало 450р в) после увелечения на 60% стало8а.г) После уменьшения на 70% стало 3b р.? Срочно дам 20Баллов СРОЧНОООО!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
520/(1+0.3)=400 450/(1-0.1)=500 8a/(1+0.6)=5a 3b/(1-0.7)=10b
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