Сколько было,если: а)После увелечения на 30% стало 520р б) После Уменьшения на 10% стало 450р в) после увелечения на 60% стало8а.г) После уменьшения на 70% стало 3b р.? Срочно дам 20Баллов СРОЧНОООО!!!
Математика
Сколько было,если: а)После увелечения на 30% стало 520р б) После Уменьшения на 10% стало 450р в) после увелечения на 60% стало8а.г) После уменьшения на 70% стало 3b р.? Срочно дам 20Баллов СРОЧНОООО!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
520/(1+0.3)=400 450/(1-0.1)=500 8a/(1+0.6)=5a 3b/(1-0.7)=10b
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Какая из перечисленных единиц является основной единицей массы? а) линейка б)объе?? в) килограмм г) испарение д) секудномер
Математика
Длина водоема прямоугольной формы равна 45 метров а ширина 38 метров на расстоянии 2 метров от водоема поставили изгородь Найдите длину изгороди
Химия
Закончите уравнения химических реакций и определите их тип Al + S----> ? +? 2 3 N + O----->?+? 2 2 NH ----->?+? 3 P+Cl?+? ...