Сколько CD объёмом 600 Мбайт потребуется для размещения информации, полностью занимающей жёсткий диск ёмкостью 40 Гбайт? а) 15 б) 67 в) 68 г) 69

Информатика

Сколько CD объёмом 600 Мбайт потребуется для размещения информации, полностью занимающей жёсткий диск ёмкостью 40 Гбайт? а) 15 б) 67 в) 68 г) 69

Автор: Гость