Сколько CD объёмом 600 Мбайт потребуется для размещения информации, полностью занимающей жёсткий диск ёмкостью 40 Гбайт? а) 15 б) 67 в) 68 г) 69

Информатика
Сколько CD объёмом 600 Мбайт потребуется для размещения информации, полностью занимающей жёсткий диск ёмкостью 40 Гбайт? а) 15 б) 67 в) 68 г) 69
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
40 ГБ = 40*1024 = 40960 мб 40960 / 600 = 68,267 Ответ - 69 CD-дисков
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Проверочные к словам : бежал .бегун.бегает.бежит. дуб..дубок..дубки..дубовый.дубняк.??убрава.
Ответить
Английский язык
Как составить диалог с учителем на урок английского языка?
Ответить
Математика
1.На 8 костюмов уходит 34,8м ткани.Сколько ткани уйдёт на 50 таких костюмов? 2.Раздели число:а)192 в отношении 7:9 б)107 в отношении 1,2:7/12 (се...
Ответить
Русский язык
Напишите пожалуйста 5 примеров с суффиксом (-ива) очень нужно..........
Ответить
Математика
Вычислите применяя законы сложения и правила раскрытия скобок 0,154+0,9-0,054
Ответить