Сколько CD объёмом 600 Мбайт потребуется для размещения информации, полностью занимающей жёсткий диск ёмкостью 40 Гбайт? а) 15 б) 67 в) 68 г) 69
Информатика
Сколько CD объёмом 600 Мбайт потребуется для размещения информации, полностью занимающей жёсткий диск ёмкостью 40 Гбайт? а) 15 б) 67 в) 68 г) 69
Ответ(ы):
Гость:
40 ГБ = 40*1024 = 40960 мб 40960 / 600 = 68,267 Ответ - 69 CD-дисков
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