Сколько числительных (самостоятельных и не повторяющихся в тексте слов) в английской народной загадке, которую перевёл К. И. Чуковский? Загадка о ногах Две ноги на трёх ногах, А четвёртая в зубах. Вдруг четыре прибежали И ...

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Сколько числительных (самостоятельных и не повторяющихся в тексте слов) в английской народной загадке, которую перевёл К. И. Чуковский? Загадка о ногах Две ноги на трёх ногах, А четвёртая в зубах. Вдруг четыре прибежали И с одною убежали. Подскочили две ноги, Ухватили три ноги, Закричали на весь дом – Да тремя по четырём! Но четыре завизжали И с одною убежали. Выберите вариант ответа: 9 10 4 11 5 Задание № 4: В каком предложении выделенное слово употреблено неверно? Выберите вариант ответа: «КУШАЙТЕ на здоровье», – потчевала нас хозяйка разносолами. Мы сели к столу и стали с аппетитом ЕСТЬ. Ты ОБРАТНО пишешь с ошибками! Собираясь в лес за грибами, НАДЕВАЙТЕ резиновые сапоги. В прежние времена за такие ПРОСТУПКИ наказывали розгами.

Автор: Гость