Сколько дней длилось первое кругосветное путешествие под руководством Ф.Магелла??а, если известно, что с 20 сентября 1519 по 6 сентября 1522 Сколько ДНЕЙ??? Heeeelp

География

Сколько дней длилось первое кругосветное путешествие под руководством Ф.Магелла??а, если известно, что с 20 сентября 1519 по 6 сентября 1522 Сколько ДНЕЙ??? Heeeelp

Автор: Гость