Сколько дней длилось первое кругосветное путешествие под руководством Ф.Магелла??а, если известно, что с 20 сентября 1519 по 6 сентября 1522 Сколько ДНЕЙ??? Heeeelp
География
Сколько дней длилось первое кругосветное путешествие под руководством Ф.Магелла??а, если известно, что с 20 сентября 1519 по 6 сентября 1522 Сколько ДНЕЙ??? Heeeelp
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