Сколько дней длилось первое кругосветное путешествие под руководством Ф.Магелла??а, если известно, что с 20 сентября 1519 по 6 сентября 1522 Сколько ДНЕЙ??? Heeeelp

География
Сколько дней длилось первое кругосветное путешествие под руководством Ф.Магелла??а, если известно, что с 20 сентября 1519 по 6 сентября 1522 Сколько ДНЕЙ??? Heeeelp
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1082 дня , не благодари. 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Найди значение выражения а)1/2+5/8 г)5/7-3/14 ж)5/6+3/8 к)5/42+10/63
Ответить
Физика
Какое количество теплоты выделится при полном сгорании природного газа массой 5р кг
Ответить
Английский язык
Последовательность действий при возгорании телевизора
Ответить
Русский язык
Составьте текст из предложенных букв про осень Н З О В П С У С М Р П Т Л Д Х В Б Ш Н Р ?? С М О В К Н С И Л эти буквы должны быть первыми в сло...
Ответить
Математика
6x-(2x-5)=2(2x-1) спасибо заранее
Ответить