Сколько дней в году мы работаем, а сколько отдыхаем? Займемся подсчетом. В невисок??сном году 365 дней. Восемь часов в день уходит у каж­дого на сон – это 122 дня ежегодно. Вычитаем, остается 243 дня. Во­семь часов в день – сво...

Математика

Сколько дней в году мы работаем, а сколько отдыхаем? Займемся подсчетом. В невисок??сном году 365 дней. Восемь часов в день уходит у каж­дого на сон – это 122 дня ежегодно. Вычитаем, остается 243 дня. Во­семь часов в день – свободное от работы время – 122 дня в год. Вычи­таем, оста­ется 121 день. Выходные дни, а их в году 52, также нерабочее время. Вычи­таем, остается 69 дней. В предвыходные дни рабочий день, как правило, укорочен – это 26 дней в году. Вычитаем, остается 43 дня. Далее, трехне­дельный отпуск – это 21 день. Вычитаем, остается 22 дня. Полчаса каждый день, затраченные на обед, составляют в год 8 дней. Вычитаем, остается 14 дней. Праздников, объявленных нерабочими днями, набирается в год 13. Вычитаем, остается всего ... один день. Этот день – 1 января, когда все празднуют приход Нового года. Но мы же ра­ботаем! Когда?

Автор: Гость