Сколько дней в году мы работаем, а сколько отдыхаем? Займемся подсчетом. В невисок??сном году 365 дней. Восемь часов в день уходит у каждого на сон – это 122 дня ежегодно. Вычитаем, остается 243 дня. Восемь часов в день – сво...
Математика
Сколько дней в году мы работаем, а сколько отдыхаем? Займемся подсчетом. В невисок??сном году 365 дней. Восемь часов в день уходит у каждого на сон – это 122 дня ежегодно. Вычитаем, остается 243 дня. Восемь часов в день – свободное от работы время – 122 дня в год. Вычитаем, остается 121 день. Выходные дни, а их в году 52, также нерабочее время. Вычитаем, остается 69 дней. В предвыходные дни рабочий день, как правило, укорочен – это 26 дней в году. Вычитаем, остается 43 дня. Далее, трехнедельный отпуск – это 21 день. Вычитаем, остается 22 дня. Полчаса каждый день, затраченные на обед, составляют в год 8 дней. Вычитаем, остается 14 дней. Праздников, объявленных нерабочими днями, набирается в год 13. Вычитаем, остается всего ... один день. Этот день – 1 января, когда все празднуют приход Нового года. Но мы же работаем! Когда?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Как правило вместо сна
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