Сколько двухзначных чисел,сумма которых равна нечётному числу,можно составить из цифр 0,1,2,3?

Математика
Сколько двухзначных чисел,сумма которых равна нечётному числу,можно составить из цифр 0,1,2,3?
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Автор: Гость
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Гость:
10,12,23,32,21 вроде все!
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