Сколько двухзначных чисел,сумма которых равна нечётному числу,можно составить из цифр 0,1,2,3?
Математика
Сколько двухзначных чисел,сумма которых равна нечётному числу,можно составить из цифр 0,1,2,3?
Ответ(ы):
Гость:
10,12,23,32,21 вроде все!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Под камнем в норе прекрасно устроился осьминог. Найдите пожалуйста словосочетания!!!! Очень нужно на завтрашний день!!!!
Русский язык
Узнай слова по толкованию 1.сильный человек. 2.овощной суп со свёклой. 3.тёмное в??емя суток 4.родник. 5.Предмет круглой формы,с которым ...
Математика
Математика
Обществознание