Сколько двухзначных чисел,сумма которых равна нечётному числу,можно составить из цифр 0,1,2,3?

Математика

Сколько двухзначных чисел,сумма которых равна нечётному числу,можно составить из цифр 0,1,2,3?

Автор: Гость