Сколько единиц в числе 342? Сколько всего единиц в этом числе? Сколько десятков в ??исле 675? Сколько всего десятков в этом числе?

Математика

Сколько единиц в числе 342? Сколько всего единиц в этом числе? Сколько десятков в ??исле 675? Сколько всего десятков в этом числе?

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