Сколько единиц в числе 342? Сколько всего единиц в этом числе? Сколько десятков в ??исле 675? Сколько всего десятков в этом числе?
Математика
Сколько единиц в числе 342? Сколько всего единиц в этом числе? Сколько десятков в ??исле 675? Сколько всего десятков в этом числе?
Ответ(ы):
Гость:
Единиц 2 всего 342 десятков 7 всего 67
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