Сколько электронов содержится в атоме, ядро которого состоит А) из 8 протонов и 8 нейтронов б) из 13 протонв и 14 нейтронов? Каковы массовые числа этих атомов?

Химия

Сколько электронов содержится в атоме, ядро которого состоит А) из 8 протонов и 8 нейтронов б) из 13 протонв и 14 нейтронов? Каковы массовые числа этих атомов?

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