Сколько электронов содержится в атоме, ядро которого состоит А) из 8 протонов и 8 нейтронов б) из 13 протонв и 14 нейтронов? Каковы массовые числа этих атомов?
Химия
Сколько электронов содержится в атоме, ядро которого состоит А) из 8 протонов и 8 нейтронов б) из 13 протонв и 14 нейтронов? Каковы массовые числа этих атомов?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) 8 электронов; массовое число 16 б) 13 электронов; массовое число 27
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