Сколько фигур и какие надо вырезать из стекла, чтобы сделать аквариум, длина которого равна-40 см, длина 20 см, а высота 30.Объясните пожалуйста,а то я понять не могу.И зарание ,,Спасибо огромное!,,
Математика
Сколько фигур и какие надо вырезать из стекла, чтобы сделать аквариум, длина которого равна-40 см, длина 20 см, а высота 30.Объясните пожалуйста,а то я понять не могу.И зарание ,,Спасибо огромное!,,
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4 фигуры,прямоугольные,
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