Сколько фигур и какие надо вырезать из стекла, чтобы сделать аквариум, длина которого равна-40 см, длина 20 см, а высота 30.Объясните пожалуйста,а то я понять не могу.И зарание ,,Спасибо огромное!,,

Математика
Сколько фигур и какие надо вырезать из стекла, чтобы сделать аквариум, длина которого равна-40 см, длина 20 см, а высота 30.Объясните пожалуйста,а то я понять не могу.И зарание ,,Спасибо огромное!,,
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4 фигуры,прямоугольные,
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Какой корень в слове удивительнейшее??
Ответить
Математика
Решить уравнение 4(х+3)-7=2х+1
Ответить
Математика
Лошадь съедает стог сена за 1 месяц а коза за 2 месяца сколько стогов сена съедят в ??есяц лошадь и две козы
Ответить
Русский язык
Черепаха живет в болоте ответ
Ответить
Математика
Сравни величины. И найди их разность 3сут18ч и 90ч 6мин7с и 500с 5ч20мин и 400мин 7м36см и 800см
Ответить