Сколько фигур и какие надо вырезать из стекла, чтобы сделать аквариум, длина которого равна-40 см, длина 20 см, а высота 30.Объясните пожалуйста,а то я понять не могу.И зарание ,,Спасибо огромное!,,

Математика

Сколько фигур и какие надо вырезать из стекла, чтобы сделать аквариум, длина которого равна-40 см, длина 20 см, а высота 30.Объясните пожалуйста,а то я понять не могу.И зарание ,,Спасибо огромное!,,

Автор: Гость