Сколько градусов составляет угол между часовой и минутной стрелками часов если ч??сы показывают 9:00 и 10 минут

Математика
Сколько градусов составляет угол между часовой и минутной стрелками часов если ч??сы показывают 9:00 и 10 минут
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Гость:
Примерно 150 градусов
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