Сколько грамм оксида фосфора (5) надо растворить в 400 мл 10% раствора фосфорной кислоты плотностью 1,05, чтобы получить 30% раствор.

Химия
Сколько грамм оксида фосфора (5) надо растворить в 400 мл 10% раствора фосфорной кислоты плотностью 1,05, чтобы получить 30% раствор.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
M H3PO4=400*0.1*1.05=42г mр-ра=400*1,05=420г 0,3=х+42/х+420 0,3х+126-х-42=0 0,7х=84 х=120г
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