Сколько грамм оксида фосфора (5) надо растворить в 400 мл 10% раствора фосфорной кислоты плотностью 1,05, чтобы получить 30% раствор.

Химия

Сколько грамм оксида фосфора (5) надо растворить в 400 мл 10% раствора фосфорной кислоты плотностью 1,05, чтобы получить 30% раствор.

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