Сколько грамматических основ?Назовите их. Предложение: Но что удивительно : пок?? я нес его домой, он хрипел, задыхался, но пытался лизнуть меня своим мягким шершавым языком.

Русский язык

Сколько грамматических основ?Назовите их. Предложение: Но что удивительно : пок?? я нес его домой, он хрипел, задыхался, но пытался лизнуть меня своим мягким шершавым языком.

Автор: Гость