Сколько грамматических основ?Назовите их. Предложение: Но что удивительно : пок?? я нес его домой, он хрипел, задыхался, но пытался лизнуть меня своим мягким шершавым языком.
Русский язык
Сколько грамматических основ?Назовите их. Предложение: Но что удивительно : пок?? я нес его домой, он хрипел, задыхался, но пытался лизнуть меня своим мягким шершавым языком.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Что удивительно; я нёс; он хрипел, задыхался, пытался лизнуть. 3 основы
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