Сколько граммов древесного угля надо сжечь в самоваре, емкость которого 5 л, чтобы нагреть в нем воду от20 до 100 градусов? Учесть ,что только 25% выделяемой энергиирасходуется на нагревание

Физика
Сколько граммов древесного угля надо сжечь в самоваре, емкость которого 5 л, чтобы нагреть в нем воду от20 до 100 градусов? Учесть ,что только 25% выделяемой энергиирасходуется на нагревание
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Гость:
КПД= Qполезная QЗатраченная =cmt qm
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