Сколько граммов древесного угля надо сжечь в самоваре, емкость которого 5 л, чтобы нагреть в нем воду от20 до 100 градусов? Учесть ,что только 25% выделяемой энергиирасходуется на нагревание
Физика
Сколько граммов древесного угля надо сжечь в самоваре, емкость которого 5 л, чтобы нагреть в нем воду от20 до 100 градусов? Учесть ,что только 25% выделяемой энергиирасходуется на нагревание
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
КПД= Qполезная QЗатраченная =cmt qm
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
Русский язык