Сколько граммов древесного угля надо сжечь в самоваре, емкость которого 5 л, чтобы нагреть в нем воду от20 до 100 градусов? Учесть ,что только 25% выделяемой энергиирасходуется на нагревание

Физика

Сколько граммов древесного угля надо сжечь в самоваре, емкость которого 5 л, чтобы нагреть в нем воду от20 до 100 градусов? Учесть ,что только 25% выделяемой энергиирасходуется на нагревание

Автор: Гость