Сколько граммов содержится в 1/4 кг, в 4/5 кг, в 3/2 кг, и в 11/10 кг. Сколько минут содерж??тся в 1/5 ч, в 2/3 ч, в 5/4 ч, и в 11/10 ч. Пож помогите или меня мама убьёт

Математика

Сколько граммов содержится в 1/4 кг, в 4/5 кг, в 3/2 кг, и в 11/10 кг. Сколько минут содерж??тся в 1/5 ч, в 2/3 ч, в 5/4 ч, и в 11/10 ч. Пож помогите или меня мама убьёт

Автор: Гость