Сколько грамов оксида меди (2) углекислого газа и воды образуется при разложении 444 г малахита CU2 (OH)2 CO3?

Химия
Сколько грамов оксида меди (2) углекислого газа и воды образуется при разложении 444 г малахита CU2 (OH)2 CO3?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Cu₂(OH)₂CO₃ = 2CuO + CO₂ + H₂O Mr(Cu₂(OH)₂CO₃)= 64x2+(16+1)x2+12+16x3=222  Масса m (Cu₂(OH)₂CO₃) 1моль=222г. 1. Находим какое количество вещества составляют 111г.  1мольCu₂(OH)₂CO₃ это 222г. ХмольCu₂(OH)₂CO₃ это 111г.  Х= 111×1÷222=0,5моль 2. Рассуждаем, что по уравнению реакции из 1моль Cu₂(OH)₂CO₃ образуется 2моль CuO, 1мольCO₂, 1моль H₂O, тогда из 0,5 моль малахита образуется 0,5х2=1моль оксида меди,  0,5моль оксида серы(lV)  и 0,5г. воды. 3. Рассчитываем сколько это будет по массе: Масса 1моль  CuO= 64+16=80г.   Масса 1моль CO₂ = 44г.  масса 0,5моль= 0,5х44=22г.   Масса  1моль H₂O= 18г.  масса 0,5моль= 0,5х18=9г. 4. Ответ из 111г. малахита при его разложении образуется: 80г.оксида меди, 22г. углекислого газа и 9г. воды.
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