Сколько грамов оксида меди (2) углекислого газа и воды образуется при разложении 444 г малахита CU2 (OH)2 CO3?

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Cu₂(OH)₂CO₃ = 2CuO + CO₂ + H₂O Mr(Cu₂(OH)₂CO₃)= 64x2+(16+1)x2+12+16x3=222 Масса m (Cu₂(OH)₂CO₃) 1моль=222г. 1. Находим какое количество вещества составляют 111г. 1мольCu₂(OH)₂CO₃ это 222г. ХмольCu₂(OH)₂CO₃ это 111г. Х= 111×1÷222=0,5моль 2. Рассуждаем, что по уравнению реакции из 1моль Cu₂(OH)₂CO₃ образуется 2моль CuO, 1мольCO₂, 1моль H₂O, тогда из 0,5 моль малахита образуется 0,5х2=1моль оксида меди, 0,5моль оксида серы(lV) и 0,5г. воды. 3. Рассчитываем сколько это будет по массе: Масса 1моль CuO= 64+16=80г. Масса 1моль CO₂ = 44г. масса 0,5моль= 0,5х44=22г. Масса 1моль H₂O= 18г. масса 0,5моль= 0,5х18=9г. 4. Ответ из 111г. малахита при его разложении образуется: 80г.оксида меди, 22г. углекислого газа и 9г. воды.