Сколько грамов воды нужно добавить к 120г раствора в котором содержиться 30% сахара ??тобы получить раствор содержащий 20% сахара?????
Математика
Сколько грамов воды нужно добавить к 120г раствора в котором содержиться 30% сахара ??тобы получить раствор содержащий 20% сахара?????
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