Сколько грамов воды нужно добавить к 120г раствора в котором содержиться 30% сахара ??тобы получить раствор содержащий 20% сахара?????

Математика
Сколько грамов воды нужно добавить к 120г раствора в котором содержиться 30% сахара ??тобы получить раствор содержащий 20% сахара?????
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Проверенные ответы содержат надёжную, заслуживающую доверия информацию, оценённую командой экспертов. На "Знаниях" вы найдёте миллионы ответов, правильность которых подтвердили активные участники сообщества, но Проверенные ответы - это лучшие из лучших.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Как узнать скорость
Ответить
Математика
Найдите наибольший общий делитель чисел (182,82)
Ответить
Другие предметы
Почему на Южном берегу Крыма вечнозелёных растений?
Ответить
Математика
Как решить задачу: Мише вместе с папой 42 года, его брату Саше вместе с папой 40 лет, а всем в месте 50 лет. Узнай, сколько лет каждому из них.
Ответить
Обществознание
Напишите определение микро и макро экономики.
Ответить