Сколько килограммов дров надо сжечь чтобы получить такое же количество теплоты , ??ак при сжигании 2 кг каменного угля?
Физика
Сколько килограммов дров надо сжечь чтобы получить такое же количество теплоты , ??ак при сжигании 2 кг каменного угля?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
30 килограммов надо чтобы все были равны
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