Сколько килограммов дров надо сжечь чтобы получить такое же количество теплоты , ??ак при сжигании 2 кг каменного угля?

Физика

Сколько килограммов дров надо сжечь чтобы получить такое же количество теплоты , ??ак при сжигании 2 кг каменного угля?

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