Сколько килограммов малины было у мамы Если для варки варенья нужно 4 килограмма 500 грамм сахара номер 218(б)

Математика

Сколько килограммов малины было у мамы Если для варки варенья нужно 4 килограмма 500 грамм сахара номер 218(б)

Автор: Гость