Сколько килограммов малины было у мамы Если для варки варенья нужно 4 килограмма 500 грамм сахара номер 218(б)

Математика
Сколько килограммов малины было у мамы Если для варки варенья нужно 4 килограмма 500 грамм сахара номер 218(б)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть Х кг малины было у мамы,тогда из условия 2:3 пишем пропорцию: 4,5 кг сах. -  3 части  х кг(малины)  -  2 части х= 4,5·2:3=9:3=3 кг малины Ответ: 3 кг. малины
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