Сколько килограммов в 105?В 12 т? В 4 ц 15 кг? Сколько граммов в 20 кг?В 2 ц?В 3 кг 420г? Сколько минут в 15 ч ? В 1 сут? В 10 ч 24 мин? Сколько секунд в 30 мин? в 6 ч? в 2ч 12 мин?

Математика

Сколько килограммов в 105?В 12 т? В 4 ц 15 кг? Сколько граммов в 20 кг?В 2 ц?В 3 кг 420г? Сколько минут в 15 ч ? В 1 сут? В 10 ч 24 мин? Сколько секунд в 30 мин? в 6 ч? в 2ч 12 мин?

Автор: Гость