Сколько корней имеет кравнение -0,5х^4=X-4 Найдите наибольшее и наименьше значение функции y=x^6 [-1;2]

Алгебра
Сколько корней имеет кравнение -0,5х^4=X-4 Найдите наибольшее и наименьше значение функции y=x^6 [-1;2]
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