Сколько корней имеет кравнение -0,5х^4=X-4 Найдите наибольшее и наименьше значение функции y=x^6 [-1;2]
Алгебра
Сколько корней имеет кравнение -0,5х^4=X-4 Найдите наибольшее и наименьше значение функции y=x^6 [-1;2]
Ответ(ы):
Гость:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
А) за все купленные карандаши заплатили 12 к. запишите формулу, выражающую зависимость количества карандашей (х шт) от их цены (у к.) б) цена 1 к...
Алгебра
Даны два числа x < y. Оказалось, что sin(πx) + cos(πy) = (3/5)√2, cos(πx) – sin(πy) = (4/5)√2. Какое наи??еньшее значение может принимать величи...
Математика