Сколько кубических см. сплава пошло на андройт изготовление детали изображён на рисунке ниже 1см, 2см, 5см,4см, 4см.

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Сколько кубических см. сплава пошло на андройт изготовление детали изображён на рисунке ниже 1см, 2см, 5см,4см, 4см.

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