Сколько кубических см. сплава пошло на андройт изготовление детали изображён на рисунке ниже 1см, 2см, 5см,4см, 4см.
Математика
Сколько кубических см. сплава пошло на андройт изготовление детали изображён на рисунке ниже 1см, 2см, 5см,4см, 4см.
Ответ(ы):
Гость:
V1=5*4*4=80 V2=2*1*4=8 V=V1-V2=72
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Ответьте пожалуйста .1)Составить уравнение реакций замещение метана. 2)Уравнение реакции горения этана.
Обществознание
Помогите, пожалуйста! 1. Государство невозможно без: 1) независимой законодательной власти 2) конституции 3) налогов 4) монарха 2. Люб...
Математика
Укажите выражение при помощи которого можно вычислить периметр прямоугольника с?? сторонами 12 и 8 см. А) 12+8 ; В) 12×2+8×2 ; С) 12×2-8×2; Д) 12×8