Сколько кубических см. сплава пошло на андройт изготовление детали изображён на рисунке ниже 1см, 2см, 5см,4см, 4см.

Математика
Сколько кубических см. сплава пошло на андройт изготовление детали изображён на рисунке ниже 1см, 2см, 5см,4см, 4см.
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Ответ(ы):
Гость:
V1=5*4*4=80 V2=2*1*4=8 V=V1-V2=72
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