Сколько кур у фермера если в одном курятнике сидят 18 кур во втором 3 Этого числа в третьем курс 2 раза больше чем во втором 1000 по двору ходит 14 кур ответ
Математика
Сколько кур у фермера если в одном курятнике сидят 18 кур во втором 3 Этого числа в третьем курс 2 раза больше чем во втором 1000 по двору ходит 14 кур ответ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 18:3=6 2) 6*2=12 3) 12+6=18 4)18+14=32 5) 32+1000=1032 кур
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