Сколько кур у фермера если в одном курятнике сидят 18 кур во втором 3 Этого числа в третьем курс 2 раза больше чем во втором 1000 по двору ходит 14 кур ответ

Математика

Сколько кур у фермера если в одном курятнике сидят 18 кур во втором 3 Этого числа в третьем курс 2 раза больше чем во втором 1000 по двору ходит 14 кур ответ

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