Сколько литров водорода выделится в реакции цинка с 17 моль соляной кислоты? ( кром?? водорода в этой реакции образуется хлорид цинка )

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Уравнение реакции: Zn + 2HCl = ZnCl2 + H2. По уравнению реакции, HCl:H2 = 2:1, то есть водорода будет в два раза меньше, 17/2 = 8,5 моль. 8,5*22,4 = 190,4 литров.