Сколько литров жидкости помещается в бак с прямоугольным дном площадью 6 кв .дм и высотой 1дм. какин размеры по длтне и ширене может иметь дно этого бака?

Математика
Сколько литров жидкости помещается в бак с прямоугольным дном площадью 6 кв .дм и высотой 1дм. какин размеры по длтне и ширене может иметь дно этого бака?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Объем 6*1 = 6 куб. дм = 6 л. Размеры могут быть, например, 2х3 дм.
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