Сколько литров жидкости помещается в бак с прямоугольным дном площадью 6 кв .дм и высотой 1дм. какин размеры по длтне и ширене может иметь дно этого бака?

Математика

Сколько литров жидкости помещается в бак с прямоугольным дном площадью 6 кв .дм и высотой 1дм. какин размеры по длтне и ширене может иметь дно этого бака?

Автор: Гость