Сколько метров стального бруса понадобится для изготовления лестницы шириной 50с??, содержащей 12 перекладин,если расстояние между перекладинами равно 30см
Математика
Сколько метров стального бруса понадобится для изготовления лестницы шириной 50с??, содержащей 12 перекладин,если расстояние между перекладинами равно 30см
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12*0.5=6м длина перекладин 13*0.3*2=7.8м длина боковин 6+7.8=13.8м
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