Сколько метров стального бруса понадобится для изготовления лестницы шириной 50с??, содержащей 12 перекладин,если расстояние между перекладинами равно 30см

Математика

Сколько метров стального бруса понадобится для изготовления лестницы шириной 50с??, содержащей 12 перекладин,если расстояние между перекладинами равно 30см

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