Сколько молей составляют: 46 г натрия, 270 г алюминия, 280 г железа, 6,4 г меди, 1,2 г углерода, 7 г азота, 1.07 г серебра?

Химия

Сколько молей составляют: 46 г натрия, 270 г алюминия, 280 г железа, 6,4 г меди, 1,2 г углерода, 7 г азота, 1.07 г серебра?

Автор: Гость