Сколько молей составляют: 46 г натрия, 270 г алюминия, 280 г железа, 6,4 г меди, 1,2 г углерода, 7 г азота, 1.07 г серебра?
Химия
Сколько молей составляют: 46 г натрия, 270 г алюминия, 280 г железа, 6,4 г меди, 1,2 г углерода, 7 г азота, 1.07 г серебра?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
N(Na)=m/M=46/14=3.28 моль n(Al)=270/27=10 моль n(Fe)=280/56=5 моль n(Cu)=6,4/64=0,1моль n(C)=1,2/12=0,1моль n(N)=7/14=0,5моль n(Ag)=1,07/108=0,009моль
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