Сколько молекул атф образуется в результате превращения одной молекулы глюкозы в углекислый газ и воду 1) 38 2)36 3)4 4)2

Гость: Гость:

1) 38 Сначала молекула вступает в процесс гликолиза (образуется 2 АТФ), а потом в анаэробный процесс, где разлагается окончательно на СО2 и воду (образуется 36 АТФ), всего получается 38 молекул АТФ