Сколько молекул атф образуется в результате превращения одной молекулы глюкозы в углекислый газ и воду 1) 38 2)36 3)4 4)2

Биология
Сколько молекул атф образуется в результате превращения одной молекулы глюкозы в углекислый газ и воду 1) 38 2)36 3)4 4)2
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1) 38 Сначала молекула вступает в процесс гликолиза (образуется 2 АТФ), а потом в анаэробный процесс, где разлагается окончательно на СО2 и воду (образуется 36 АТФ),  всего получается 38 молекул АТФ
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