Сколько "н" будет стоять на месте каждого пропуска? Пече...ый в кожуре картофель п??лезнее, чем пече...ый без кожуры, жаре...ый на масле или варе...ый.
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Сколько "н" будет стоять на месте каждого пропуска? Пече...ый в кожуре картофель п??лезнее, чем пече...ый без кожуры, жаре...ый на масле или варе...ый.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Печеный Печеный Жаренный Вареный
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