Сколько нужно времени чтобы смонтировать два моих ролика первый: 15 минут, второй: 14:25 . С уважением Рудской Иван

Математика

Сколько нужно времени чтобы смонтировать два моих ролика первый: 15 минут, второй: 14:25 . С уважением Рудской Иван

Автор: Гость