Сколько нужно времени чтобы смонтировать два моих ролика первый: 15 минут, второй: 14:25 . С уважением Рудской Иван

Математика
Сколько нужно времени чтобы смонтировать два моих ролика первый: 15 минут, второй: 14:25 . С уважением Рудской Иван
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Гость:
Ну вот вам пожалуйста второй ответ, можете отмечать тот как лучший!!!!
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