Сколько осадков выпадает на участке размером 20 на 40 , если среднегодовое количест??о осадков 600 мм? ( написать ответ в литрах ( 1 кубический дм = 1 литру))

География

Сколько осадков выпадает на участке размером 20 на 40 , если среднегодовое количест??о осадков 600 мм? ( написать ответ в литрах ( 1 кубический дм = 1 литру))

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