Сколько осадков выпадает на участке размером 20 на 40 , если среднегодовое количест??о осадков 600 мм? ( написать ответ в литрах ( 1 кубический дм = 1 литру))
География
Сколько осадков выпадает на участке размером 20 на 40 , если среднегодовое количест??о осадков 600 мм? ( написать ответ в литрах ( 1 кубический дм = 1 литру))
Ответ(ы):
Гость:
0.6:800=0.00075(л)-осадки.
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