Сколько памяти нужно ,для хранения 32 цветного рисунка с размерами 256x1024 пикселей.о??вет в кб Пожалуйста!!!

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Сколько памяти нужно ,для хранения 32 цветного рисунка с размерами 256x1024 пикселей.о??вет в кб Пожалуйста!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
32 = 2^5              256 = 2^8                 1024 = 2^10 F = 2^5 * 2^8 * 2^10 = 2^23 бит = 2^20 байт =  = 2^10 Кбайт = 1024  Кбайт = 1 Мбайт Ответ 1024 Кбайт
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