Сколько памяти нужно ,для хранения 32 цветного рисунка с размерами 256x1024 пикселей.о??вет в кб Пожалуйста!!!
Информатика
Сколько памяти нужно ,для хранения 32 цветного рисунка с размерами 256x1024 пикселей.о??вет в кб Пожалуйста!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
32 = 2^5 256 = 2^8 1024 = 2^10 F = 2^5 * 2^8 * 2^10 = 2^23 бит = 2^20 байт = = 2^10 Кбайт = 1024 Кбайт = 1 Мбайт Ответ 1024 Кбайт
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