Сколько памяти нужно ,для хранения 32 цветного рисунка с размерами 256x1024 пикселей.о??вет в кб Пожалуйста!!!

Информатика

Сколько памяти нужно ,для хранения 32 цветного рисунка с размерами 256x1024 пикселей.о??вет в кб Пожалуйста!!!

Автор: Гость