Сколько получится объемов аммиака при взаимодействии 45 л водорода и 25 л азота? И с??олько объемов оставшегося газа?
Химия
Сколько получится объемов аммиака при взаимодействии 45 л водорода и 25 л азота? И с??олько объемов оставшегося газа?
Ответ(ы):
Гость:
Сколько получится объемов аммиака при взаимодействии 45 л водорода и 25 л азота? И сколько объемов оставшегося газа? 25 45 х N2+2H2=2NH3 1 3 2 Отношение веществ- 1::3 составим пропорцию: 1-3 25-х х=75 водорода не хватает, он расхдуется полностью, остается азот 1-3 х-45 х=1*45/3=15 л азота остаток находим аммиак 3-2 45-х х= 2*45/3=30 литров
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
Выполните действия а) -20 - 20 = б) 20 - (-16) = в) -4 - (-11) = з) 20 + (-7) = С решением если можн?? ))
Математика