Сколько получится объемов аммиака при взаимодействии 45 л водорода и 25 л азота? И с??олько объемов оставшегося газа?

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Сколько получится объемов аммиака при взаимодействии 45 л водорода и 25 л азота? И сколько объемов оставшегося газа? 25 45 х N2+2H2=2NH3 1 3 2 Отношение веществ- 1::3 составим пропорцию: 1-3 25-х х=75 водорода не хватает, он расхдуется полностью, остается азот 1-3 х-45 х=1*45/3=15 л азота остаток находим аммиак 3-2 45-х х= 2*45/3=30 литров