Сколько получится объемов аммиака при взаимодействии 45 л водорода и 25 л азота? И с??олько объемов оставшегося газа?

Химия
Сколько получится объемов аммиака при взаимодействии 45 л водорода и 25 л азота? И с??олько объемов оставшегося газа?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Сколько получится объемов аммиака при взаимодействии 45 л водорода и 25 л азота? И сколько объемов оставшегося газа? 25    45      х N2+2H2=2NH3 1     3       2 Отношение веществ- 1::3    составим пропорцию: 1-3 25-х   х=75      водорода не хватает, он расхдуется полностью, остается азот 1-3 х-45   х=1*45/3=15 л азота остаток находим аммиак   3-2 45-х    х= 2*45/3=30 литров
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