Сколько порций получится если трёхкилограммовый пирог разрезать на порции по 1/5 кг по 1/4 кг по 1/8 кг

Гость: Гость:

1/5 кг = 1000/5=200 г 1/4 кг=1000/4= 250 г 1/8 кг=1000/8= 125 г 3000/200= 15 частей - по 1/5 кг 3000/250= 12 частей - по 1/4 кг 3000/125= 24 части по 1/8 кг или 3*5=15 частей 3*4= 12 частей 3*8= 24 части