Сколько предложений входит в состав текста?Определи их границы.Напиши текст,прав??льно оформляя все предложения.

Русский язык

Сколько предложений входит в состав текста?Определи их границы.Напиши текст,прав??льно оформляя все предложения.

Автор: Гость