Сколько предложений входит в состав текста?Определи их границы.Напиши текст,прав??льно оформляя все предложения.
Русский язык
Сколько предложений входит в состав текста?Определи их границы.Напиши текст,прав??льно оформляя все предложения.
Ответ(ы):
Гость:
В состав текста входит разное количество предложений. предложения разделяются точками. тебе написать сочинение??
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
Два автомобиля выехали навстречу друг другу из двух городов расстояние между кот??рыми 600 км и встретились через 4 часа определи скорость каждого ...
Русский язык
Помогите пожалуйста какое предложение ? повеств/вопросит/побудит воскл/невоск?? простое /сложное распростр /нераспростр односостав/дву...
Английский язык
Математика
Русский язык