Сколько процентов от одного часа составляет: а)30 мин ,)15 мин в)1 мин)42 мин) 57 мин е) 30 мин :) 2 ч з) 100 мин
Математика
Сколько процентов от одного часа составляет: а)30 мин ,)15 мин в)1 мин)42 мин) 57 мин е) 30 мин :) 2 ч з) 100 мин
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 час = 60 мин а) 30:60*100%=50% б) 15 : 60*100%=25% в) 1:60*100%≈ 1,7% г) 42:60*100% = 70% д) 57:60*100 = 95% е) ??? опять 30 минут? ж) 2ч=120 мин 120:60*100 = 200% з) 100:60*100≈166,7%
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
РЕШИТЬ УРАВНЕНИЯ ×+25=40;×+25=60;×-28=50;×-28=49;90-×=42;90-×=52;×•3=84;×•3=72;×÷5=9;×•5=11;96÷×=6;96÷×=4
Русский язык
Помогите пожалуйста )Помогите пожалуйста )Помогите пожалуйста )Помогите пожалуйста )Помогите пожалуйста )
Математика
Математика