Сколько раз 9 содержится в числе 6? в числе 9? в числе 12? 6-3-3=0. 9-3-3-3=0. 12-3-3-3-3=0. 15-3-3-3-3-3=0
Математика
Сколько раз 9 содержится в числе 6? в числе 9? в числе 12? 6-3-3=0. 9-3-3-3=0. 12-3-3-3-3=0. 15-3-3-3-3-3=0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В числе 6: ; В числе 9: 1; В числе 12: . В числе 15: . Надеюсь что правильно понял задание
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