Сколько раз 9 содержится в числе 6? в числе 9? в числе 12? 6-3-3=0. 9-3-3-3=0. 12-3-3-3-3=0. 15-3-3-3-3-3=0

Математика

Сколько раз 9 содержится в числе 6? в числе 9? в числе 12? 6-3-3=0. 9-3-3-3=0. 12-3-3-3-3=0. 15-3-3-3-3-3=0

Автор: Гость