Сколько раз Шарик с Матроскиным услышали жужжание осы в стихотворении: Бывают в ж??зни чудеса ужа ужалила оса она ужалила в живот ужу ужасно больно вот
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Сколько раз Шарик с Матроскиным услышали жужжание осы в стихотворении: Бывают в ж??зни чудеса ужа ужалила оса она ужалила в живот ужу ужасно больно вот
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Гость:
Вроде бы как 4 раза.
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