Сколько различных трехзначных четных чисел можно составить с помощью цифр 3 7 9 0 ??ифры могут повторяться

Математика

Сколько различных трехзначных четных чисел можно составить с помощью цифр 3 7 9 0 ??ифры могут повторяться

Автор: Гость