Сколько различных трехзначных чисел, делящихся на 6 и не содержащие одинаковых ци??р, можно составить из цифр 0,4,5,6? Пж помогите

Алгебра
Сколько различных трехзначных чисел, делящихся на 6 и не содержащие одинаковых ци??р, можно составить из цифр 0,4,5,6? Пж помогите
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3*3*2 = 18 на первое место ставим одно из трех (4,5,6), на второе одно из трех оставшихся или ноль, на третье одно из двух оставшихся.
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