Сколько словосочетаний можно выписать из данного предложения жёлтая листва медл??нно кружилась в воздухе
Русский язык
Сколько словосочетаний можно выписать из данного предложения жёлтая листва медл??нно кружилась в воздухе
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Жёлтая листва медленно кружилась в воздухе. желтая листва, медленно кружилась, кружилась в воздухе
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