Сколько соли и воды надо взять чтобы получить 50 г 5% раствора силиката лития) решит?? пжл вместе с дано
Химия
Сколько соли и воды надо взять чтобы получить 50 г 5% раствора силиката лития) решит?? пжл вместе с дано
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: m(p-pa Li2SiO3) = 50 г ω(Li2SiO3) = 5% = 0.05 Найти: m(Li2SiO3) - ? m(H2O) - ? m(Li2SiO3) = m(p-pa Li2SiO3) × ω(Li2SiO3 масса (соли) силиката лития = 50 г*0,05 = 2,5 г m(H2O) = m(p-pa Li2SiO3) - m(Li2SiO3) масса воды = 50 г - 2,5 г = 47,5 г
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