Сколько соли и воды надо взять чтобы получить 50 г 5% раствора силиката лития) решит?? пжл вместе с дано

Химия

Сколько соли и воды надо взять чтобы получить 50 г 5% раствора силиката лития) решит?? пжл вместе с дано

Автор: Гость