сколько сотен в числе 6006
Математика
сколько сотен в числе 6006
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6006/100=60,06 В числе 6006 60,06 сотен или 60 сотен, если округлить.
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